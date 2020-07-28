"Тишина" на Донбассе: в штабе ООС сообщили об одном обстреле со стороны российских оккупантов за сутки

28 июля, 2020, 19:26

По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что во вторник, 28 июля, потерь в рядах бойцов ООС не было.

Оответный огонь украинские Объединенные Силы не раскрывали.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.

Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования".

назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования". Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.

Через 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0:20–0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты

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