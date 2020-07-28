"Тишина" на Донбассе: в штабе ООС сообщили об одном обстреле со стороны российских оккупантов за сутки
28 июля, 2020, 19:26
По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"С начала текущих суток зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Этот факт имел место вблизи населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.
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В пресс-центре отметили, что во вторник, 28 июля, потерь в рядах бойцов ООС не было.
Оответный огонь украинские Объединенные Силы не раскрывали.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- Через 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0:20–0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
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