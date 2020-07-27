За нарушение режима тишины военные будут получать дисциплинарные взыскания, - штаб ООС

27 июля, 2020, 15:10

Солдаты и офицеры Операции объединенных сил за нарушение режима тишины будут получать дисциплинарные взыскания

Об этом заявил комбат и подполковник Александр Яковенко на брифинге в Часовом Яру, передает Еспресо.TV.

"Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", - пояснил Яковенко.

Подполковник отметил, что режим перемирия возлагает дополнительное психологическое напряжение на украинских военных:

"Очень большая ответственность возлагается на личный состав. [Появляется] потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности".

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Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко добавил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Он заверил, что количество военнослужащих в зоне ООС не уменьшится.

Также Кравченко заявил, что подразделения украинской армии будут открывать огонь в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поскольку режим тишины не предусматривает такого запрета.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.

Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор. Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, что противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".

назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, что противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования". Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.

За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты

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