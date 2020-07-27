За нарушение режима тишины военные будут получать дисциплинарные взыскания, - штаб ООС
Об этом заявил комбат и подполковник Александр Яковенко на брифинге в Часовом Яру, передает Еспресо.TV.
"Если будет умышленное нарушение, нарочитая стрельба в сторону противника, то будет проведено расследование и будут возложены дисциплинарные взыскания. Но это все индивидуально и в зависимости от ситуации", - пояснил Яковенко.
Подполковник отметил, что режим перемирия возлагает дополнительное психологическое напряжение на украинских военных:
"Очень большая ответственность возлагается на личный состав. [Появляется] потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности".
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Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко добавил, что во время предыдущих режимов прекращения огня вопрос об ответственности бойцов не поднимался. Он заверил, что количество военнослужащих в зоне ООС не уменьшится.
Также Кравченко заявил, что подразделения украинской армии будут открывать огонь в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поскольку режим тишины не предусматривает такого запрета.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, что противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня. За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты
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