"Я сдался сам, не было никакого штурма": луцкий террорист Кривош рассказал детали захвата автобуса

23 июля, 2020, 16:58

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в Луцке, в суде при избрании ему меры пресечения заявил, что он сдался сам и не было никакого штурма, а также отметил, что его условие выполнил только президент Владимир Зеленский

Об этом он заявил во время заседания суда, передает УНИАН .

"Я стрелял специально не в голову, потому что 9 с чем-то часов никто не собирался выполнять мои требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из них первый сделает заявление. То, что я просил. А на следующий день он просто мог написать: да, я это сделал, чтобы спасти людей. Никто пальцем не пошевелил за это время. Единственный, кто со мной поговорил, - Зеленский. После этого я отпустил заложников ", - заявил нападающий.

Он отметил, что был готов умереть вчера.

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма, и выпустил людей", - сказал нападающий.

Кривош также считает, что несмотря на то, что видео со словами Зеленского удалили, его смогли посмотреть и скачать тысячи людей, поэтому это не проблема.

"Условие было выполнено одним только человеком - Зеленским. О своем общении с президентом я расскажу на окончательном суде. Что он мне говорил, а что я ему говорил. Я думаю, что его (обращение Зеленского, - ред.) многие успели посмотреть (прежде чем его удалили, - ред.), и многие успели загрузить, поэтому это не проблема ", - отметил нападавший.

На вопрос, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм "Земляне", Кривош ответил, что каждый "сам имеет свою голову" и после просмотра сделает выводы.

"А вы посмотрите этот фильм, и каждый пусть сам поймет (почему я хотел, чтобы его посмотрели, - ред.). У каждого своя голова", - отметил Кривошей.

Он отказался ответить, откуда взял оружие, и заявил, что захват автобуса с людьми является действенным методом против государства, которое является "основным террористом и понимает только силу".

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