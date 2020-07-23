"Я сдался сам, не было никакого штурма": луцкий террорист Кривош рассказал детали захвата автобуса
Об этом он заявил во время заседания суда, передает УНИАН .
"Я стрелял специально не в голову, потому что 9 с чем-то часов никто не собирался выполнять мои требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из них первый сделает заявление. То, что я просил. А на следующий день он просто мог написать: да, я это сделал, чтобы спасти людей. Никто пальцем не пошевелил за это время. Единственный, кто со мной поговорил, - Зеленский. После этого я отпустил заложников ", - заявил нападающий.
Он отметил, что был готов умереть вчера.
"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма, и выпустил людей", - сказал нападающий.
Кривош также считает, что несмотря на то, что видео со словами Зеленского удалили, его смогли посмотреть и скачать тысячи людей, поэтому это не проблема.
"Условие было выполнено одним только человеком - Зеленским. О своем общении с президентом я расскажу на окончательном суде. Что он мне говорил, а что я ему говорил. Я думаю, что его (обращение Зеленского, - ред.) многие успели посмотреть (прежде чем его удалили, - ред.), и многие успели загрузить, поэтому это не проблема ", - отметил нападавший.
На вопрос, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм "Земляне", Кривош ответил, что каждый "сам имеет свою голову" и после просмотра сделает выводы.
"А вы посмотрите этот фильм, и каждый пусть сам поймет (почему я хотел, чтобы его посмотрели, - ред.). У каждого своя голова", - отметил Кривошей.
Он отказался ответить, откуда взял оружие, и заявил, что захват автобуса с людьми является действенным методом против государства, которое является "основным террористом и понимает только силу".
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники были освобождены.
- 23 июля суд принял арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор