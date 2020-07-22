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Espreso.tvОбществоВ посольстве США отреагировали на освобождение заложников в Луцке

В посольстве США отреагировали на освобождение заложников в Луцке

Посольство США в Украине отреагировало на захват заложников в Луцке и операцию по их освобождению

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - говорится в сообщении.

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