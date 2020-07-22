В посольстве США отреагировали на освобождение заложников в Луцке
22 июля, 2020, 13:17
Посольство США в Украине отреагировало на захват заложников в Луцке и операцию по их освобождению
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - говорится в сообщении.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены.
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