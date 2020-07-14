"Город засыпает, но не "Велюр": ресторан нардепа Тищенко работает ночью, несмотря на ограничения
Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова в Facebook.
"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то тебе правила неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - написала Устинова.
Она добавила, что Тищенко рекламирует свой ресторан в соцсетях.
"Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в instagram своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут", - написала нардепка.
- Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали, в частности, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
- Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
- Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.
- 5 мая в ОПУ заявили, что президент Владимир Зеленский провел жесткую беседу с народным депутатом Николаем Тищенко из-за работы его ресторана "Велюр" в период карантина
- В тот же день журналисты проекта "Деньги" заявили, что несмотря на карантин в Киеве продолжает работу сеть салонов красоты и магазинов косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко.
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