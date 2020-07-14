"Город засыпает, но не "Велюр": ресторан нардепа Тищенко работает ночью, несмотря на ограничения

14 июля, 2020, 11:13

Ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься ночью, несмотря на введенный Кабмином карантин

Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то тебе правила неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - написала Устинова.

Она добавила, что Тищенко рекламирует свой ресторан в соцсетях.

"Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в instagram своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут", - написала нардепка.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали, в частности, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.

Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.

5 мая в ОПУ заявили, что президент Владимир Зеленский провел жесткую беседу с народным депутатом Николаем Тищенко из-за работы его ресторана "Велюр" в период карантина

В тот же день журналисты проекта "Деньги" заявили, что несмотря на карантин в Киеве продолжает работу сеть салонов красоты и магазинов косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко.