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Espreso.tvОбщество"Город засыпает, но не "Велюр": ресторан нардепа Тищенко работает ночью, несмотря на ограничения

"Город засыпает, но не "Велюр": ресторан нардепа Тищенко работает ночью, несмотря на ограничения

Ресторан "Велюр", который принадлежит народному депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, пригласил посетителей развлечься ночью, несмотря на введенный Кабмином карантин

Об этом сообщила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова в Facebook.

"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то тебе правила неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - написала Устинова.

Она добавила, что Тищенко рекламирует свой ресторан в соцсетях.

"Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в instagram своего элитного ресторана дает. "Город засыпает, но не "Велюр"! Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут", - написала нардепка.

  • Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали, в частности, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
  • Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
  • Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой по работе заведения во время карантина.
  • 5 мая в ОПУ заявили, что президент Владимир Зеленский провел жесткую беседу с народным депутатом Николаем Тищенко из-за работы его ресторана "Велюр" в период карантина
  • В тот же день журналисты проекта "Деньги" заявили, что несмотря на карантин в Киеве продолжает работу сеть салонов красоты и магазинов косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко.

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