В Киеве ресторан Тищенко работает, несмотря на карантин, но только для VIP-гостей, - Bihus.info
27 апреля, 2020, 22:39
Во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди
Об этом сообщает Bihus info.
"Карантин - не для всех! Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать. И принимают здесь "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского", - говорится в расследовании.
В столичный ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, Виталий Кисель (работает в "Метинвест" олигарха Рината Ахметова) и другие.
Впоследствии нардеп Яценко уверял журналистам, что он давно не посещает рестораны и не заходил в "Велюр". Кабанов, наоборот, сказал, что был в ресторане, однако заходил "к своему другу Коле".
Журналисты пытались забронировать столик, однако им в ресторане ответили, что заведение закрыто на карантин.
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