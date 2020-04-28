"Своеобразный штаб": нардеп "слуга" Тищенко прокомментировал встречи в его ресторане во время карантина

28 апреля, 2020, 13:07

Ресторатор и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что в его ресторане "Велюр" в Киеве происходят только "личные встречи", а само заведение закрыто на время карантина

Об этом Тищенко написал в Facebook.

"Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана" Велюр ". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А потому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По складах читайте - "личные встречи". Одиночные встречи ", - написал Тищенко.

По словам нардепа, участники этих встреч обсуждают вопрос "превращение Киева".

"И поверьте, результат этих встреч почувствуют все кто думают следующие 5 лет грабить мой город. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции ... В "Велюр" я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу ... преобразования города Киева ", - написал Тищенко.

Сообщение о том, что его ресторан работает во время карантина, нардеп назвал "информационным заказом".

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что в ресторан "Велюр", владельцем которого является Тищенко, приезжали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

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