Полиция пришла в ресторан Тищенко с проверкой работы заведения во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"На момент нахождения правоохранителей в ресторане посетителей не было. Полицейские разъяснили ограничительные нормы в период карантина и взяли у администратора заведения обязательство по работе таких учреждений только в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Названия ресторана полиция не называет, но из обнародованных фото и видео понятно, что речь идет о ресторане "Велюр", который принадлежит Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там находились несколько работников. В полиции отмечают, что администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина.

Полиция также советует гражданам, которые стали свидетелями нарушения карантина, немедленно звонить в полицию по спецлинии 102 для привлечения причастных лиц к ответственности.

Журналисты Bihus.info сообщили, что ресторан Тищенко посещают известные в политических кругах люди.

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