В Киеве несмотря на карантин продолжает работать магазин жены нардепа Тищенко, - СМИ

5 мая, 2020, 18:17

В Киеве несмотря на карантинные ограничения продолжает работу сеть салонов красоты и магазинов косметики Аллы Барановской - жены народного депутата Николая Тищенко

Об этом говорится в сюжете журналистов программы "Деньги" .

Отмечается, что во время карантина работает сеть салонов красоты и магазинов косметики, которая принадлежит Барановской (жена нардепа Николая Тищенко, - ред.).

На страницах соцсетей заведений есть сообщения, что они работают онлайн до завершения карантина. Но журналисты утверждают, что одно из заведений сети в Печерском районе Киева работает.

На кадрах видно, как человек в маске заносит в студию коробки, вероятно, с продукцией.

Также журналисты отсняли девушку, которая приехала на автомобиле и зашла внутрь без средств защиты. А через 20 минут вышла из салона с фирменным пакетом заведения.

Впоследствии в заведение приехала еще одна девушка и через некоторое время вышла из магазина с пакетом заведения.

В свою очередь, журналисты программы убеждены, что для "особых клиентов" салон открывают. Отмечается, что одновременно в салоне не соблюдаются санитарные нормы. Ни персонал, ни посетители средства защиты не одевали.

Сообщается, что сама Алла Барановская отказалась объяснить эту ситуацию журналистам.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили , что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждения развития Киева.

Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантину в Украине.

Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" заплатит штраф , если будет доказано, что он нарушил условия карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о закрытии ряда столичных ресторанов , которые работали во время карантина.

Впоследствии, заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что президент Зеленский провел разговор с народным депутатом Николаем Тищенко из-за работы его ресторана "Велюр" в период карантина.

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