Зеленский жестко пообщался с Тищенко из-за работы "Велюра", - Офис президента
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ICTV, передает РБК-Украина .
Он отметил, что депутат допустил большую ошибку из-за работы ресторана.
"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это будет пример для других депутатов. Если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя", - заявил Тимошенко.
По его словам, сейчас ресторан Тищенко не работает.
"Во-первых, ресторан уже не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь для всей фракции, да и для других фракций это будет примером, что нельзя так делать. Это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал ", - добавил заместитель главы ОП.
- Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.
- Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.
- Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантина в Украине.
- Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" заплатит штраф , если будет доказано, что он нарушил условия карантина.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о закрытии ряда столичных ресторанов , которые работали во время карантина.
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