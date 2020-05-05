Зеленский жестко пообщался с Тищенко из-за работы "Велюра", - Офис президента

5 мая, 2020, 08:15

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ICTV, передает РБК-Украина .

Он отметил, что депутат допустил большую ошибку из-за работы ресторана.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Я надеюсь, что это будет пример для других депутатов. Если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя", - заявил Тимошенко.

По его словам, сейчас ресторан Тищенко не работает.

"Во-первых, ресторан уже не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь для всей фракции, да и для других фракций это будет примером, что нельзя так делать. Это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал ", - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, журналисты Bihus.info выяснили, что ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу- "слуге" Николаю Тищенко, во время карантина посещали в частности нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, а также сотрудник "Метинвеста" Рината Ахметова.

Тищенко заявил, что в ресторане собирался "своеобразный штаб" для обсуждений развития Киева.

Полиция Киева пришла с проверкой в ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко после того, как вышло расследование о его работе вопреки карантина в Украине.

Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" заплатит штраф , если будет доказано, что он нарушил условия карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о закрытии ряда столичных ресторанов , которые работали во время карантина.