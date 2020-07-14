"Будет независимый технократ": Зеленский пообещал главе МВФ до конца недели предложить кандидата на главу НБУ

14 июля, 2020, 20:16

Об этом говорится в Twitter Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский сообщил главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - отметил президент.

Сообщил @KGeorgieva , что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины. - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 14, 2020

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого председателя НБУ.

В МВФ напомнили, что НБУ должен быть независимым, а в программе Stand-by заложены такие условия, как не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса.

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