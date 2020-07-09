Отставка Смолия: в МВФ напомнили условия программы Stand-by

9 июля, 2020, 18:11

В МВФ отметили, что НБУ должен быть независимым, а в программе Stand-by заложены такие условия, как не отходить от принципов инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса

Об этом представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью LIGA.net .

По его словам, важно помнить, что НБУ должен быть независимым.

"Мы знаем, что взвешенная денежно-кредитная, валютная и финансовая политика имеют чрезвычайно положительное влияние на долгосрочное экономическое развитие. Но мы также знаем, что иногда хорошая политика непопулярна, а некоторые политики стремятся стимулировать быстрый рост. Однако, безответственная политика центрального банка в конце концов приводит к высокой инфляции, нестабильности валютного курса, проблемам в финансовом секторе, низкому уровню экономического роста и высокому уровню безработицы, как мы это наблюдали во время прошлых кризисов в Украине", - отметил Люнгман.

Люнгман заметил, что МВФ поддерживает Украину в разработке сбалансированной системы независимости и подотчетности НБУ.

"Независимость центрального банка - это не просто абстрактная теоретическая концепция, которую можно согнуть и свернуть в соответствии с любой реальностью. Существуют четко установленные связи между независимостью центрального банка и экономическими результатами. Фонд поддерживает Украину в разработке хорошо сбалансированной системы обеспечения независимости и подотчетности НБУ ", - сообщил он.

Люнгман назвал параметры программы и отметил, что модель управления НБУ и система управления монетарным и финансовым секторами соответствуют экономическим интересам Украины.

"Текущая программа Stand by основывается на сохранении этой системы и продолжении экономической политики инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса, накопления международных резервов и укрепления финансового сектора", - отметил представитель МВФ.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого председателя НБУ

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