Призывали поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в госбюджет, - Смолий назвал причины заявления об отставке

3 июля, 2020, 16:26

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше

Об этом он заявил во время рассмотрения ВР его освобождения от главы НБУ 3 июля, передает Еспресо.TV.

По словам Смолия, за последний год у Национального банка были проплачены митинги, на которых выступали нардепы и это было системное круглогодичное давление.

"А то, что касается решения, которое я принял, я хочу вам рассказать. В течение последнего года на совещаниях с участием народных депутатов, представителей Кабинета министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону Национального банка звучали призывы: залить экономику деньгами, отменить базовые принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше. Поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в государственный бюджет. эти основания, эти лозунги заставили принять меня решение, о котором я вас сегодня проинформировал ", - сказал Смолий.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

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