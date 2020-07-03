Рада уволила Смолия с должности главы НБУ
За отставку главы НБУ Якова Смолия проголосовали 286 депутатов, передает Еспресо.TV.
За отставку главы Нацбанка не проголосовал ни один депутат из 2 фракций - "Европейской Солидарности" и "Голоса".
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"Уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины", - говорится в тексте постановления.
На время пока не назначат нового председателя Нацбанка, и.о. ведомства будет первый заместитель Смолия Екатерина Рожкова.
Комитет ВР по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики ранее поддержал это постановление и рекомендовал освободить Смолия с должности. При этом чиновник не присутствовал на заседании комитета.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.
- Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
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