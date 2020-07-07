Гонтарева призвала МВФ приостановить платежи до назначения главы НБУ

7 июля, 2020, 17:48

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого главы НБУ

Об этом она сообщила в интервью изданию Central Banking .

"Международный валютный фонд должен решительно действовать, чтобы защитить независимость НБУ. МВФ должен приостановить платежи в Украину, если правительство страны не назначит независимого главу НБУ", - отметила Гонтарева.

Гонтарева отметила, что существует реальная опасность, что президент Зеленский назначит главой НБУ того, кто сменит реформы.

"Для защиты реформ, которые мы совершили, МВФ должен объявить, что он не осуществляет никаких дальнейших платежей Украине, если Зеленский не назначит главу, который будет защищать реформы", - отметила она.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.

Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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