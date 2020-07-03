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Espreso.tvОбществоШкарлет в должности министра может изменить языковую политику в образовании, - экс-министр Гриневич

Шкарлет в должности министра может изменить языковую политику в образовании, - экс-министр Гриневич


фото: mon.gov.ua
Назначение Сергея Шкарлета главой МОН может привести к изменению языковой политики в системе образования

Об этом сказала бывшая министр образования Лилия Гриневич во время дискуссии Киевского форума

"Назначение человека с антимайданнимы ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствова, что разделяет их подходы, может привести к изменению языковой политики в системе образования", - сказала она.

  • Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
  • 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
  • В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
  • 19 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
  • 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
  • 26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета и. о. министра
  • 30 июня состоялась акция "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор" против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

 

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