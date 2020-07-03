Шкарлет в должности министра может изменить языковую политику в образовании, - экс-министр Гриневич

3 июля, 2020, 17:08

Назначение Сергея Шкарлета главой МОН может привести к изменению языковой политики в системе образования

Об этом сказала бывшая министр образования Лилия Гриневич во время дискуссии Киевского форума

"Назначение человека с антимайданнимы ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствова, что разделяет их подходы, может привести к изменению языковой политики в системе образования", - сказала она.