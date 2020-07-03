Шкарлет в должности министра может изменить языковую политику в образовании, - экс-министр Гриневич
3 июля, 2020, 17:08
Назначение Сергея Шкарлета главой МОН может привести к изменению языковой политики в системе образования
Об этом сказала бывшая министр образования Лилия Гриневич во время дискуссии Киевского форума
"Назначение человека с антимайданнимы ценностями, члена Партии регионов, человека, который неоднократно публично свидетельствова, что разделяет их подходы, может привести к изменению языковой политики в системе образования", - сказала она.
- Напомним, 7 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду постановление о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- 18 июня комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- В этот момент под стенами Верховной Рады проходил митинг ученых под названием "Шкарлет нам не министр!"
- 19 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает кандидатуру Сергея Шкарлета на должность главы МОН.
- 25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования и науки
- 26 июня активисты собрались под здание Министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначения Сергея Шкарлета и. о. министра
- 30 июня состоялась акция "СтопШкарлет: регионал, коррупционер, плагиатор" против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
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