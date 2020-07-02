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Espreso.tvОбществоЗеленский дважды вызывал на встречу Смолия и требовал написать заявление, - журналист

Зеленский дважды вызывал на встречу Смолия и требовал написать заявление, - журналист

Журналист Петр Шевченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский провел две встречи с Яковом Смолием, где требовал написать заявление об отставке с должности Главы Национального банка

Об этом журналист написал в Facebook .

"По данным осведомленных источников, вчера в Офисе президента было две встречи Смолия с президентом. На первой Зеленский согласился, что Смолий подаст в отставку после принятия постановления ВР по НБУ. Затем он вызвал его на вторую встречу, отменил договоренности и начал грубить Смолию, потребовав сразу написать заявление. Текст заявления продиктовал Смирнов (Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОПУ - ред.) ", - отметил Шевченко.

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