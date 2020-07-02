Зеленский дважды вызывал на встречу Смолия и требовал написать заявление, - журналист

2 июля, 2020, 14:43

Об этом журналист написал в Facebook .

"По данным осведомленных источников, вчера в Офисе президента было две встречи Смолия с президентом. На первой Зеленский согласился, что Смолий подаст в отставку после принятия постановления ВР по НБУ. Затем он вызвал его на вторую встречу, отменил договоренности и начал грубить Смолию, потребовав сразу написать заявление. Текст заявления продиктовал Смирнов (Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОПУ - ред.) ", - отметил Шевченко.

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