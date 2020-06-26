Выйду - уничтожу тебя и твою семью, - подозреваемый угрожал потерпевшей в Кагарлыке
Об этом она сказала в интервью "Украинской правде".
"Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей (имена полицейских, - ред.), приедет и убьет - меня или мою семью. Он говорил, выйду - тебя и твою семью уничтожу", - сказала женщина.
Она добавила, что он обещал убить ее и ее семью в случае, если она кому-то расскажет о случившемся. По ее словам, полицейский угрожал ей во время всего допроса. Мать жертвы также живет в постоянном страхе.
"Мама мне звонила, рассказывала еще об одном парне, который тоже боится заявление писать, они его тоже били. Рассказывал тоже, что в подвале его держали за то, что на базе, где работал, якобы украл бензин", - говорит пострадавшая.
- Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.
- Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.
- Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
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