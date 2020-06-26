Выйду - уничтожу тебя и твою семью, - подозреваемый угрожал потерпевшей в Кагарлыке

26 июня, 2020, 15:51

Жертва пыток и изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке, 26-летняя Неля Погребицкая рассказала об угрозах полицейского

Об этом она сказала в интервью "Украинской правде".

"Я думаю, что выйдет этот Николай или Сергей (имена полицейских, - ред.), приедет и убьет - меня или мою семью. Он говорил, выйду - тебя и твою семью уничтожу", - сказала женщина.

Она добавила, что он обещал убить ее и ее семью в случае, если она кому-то расскажет о случившемся. По ее словам, полицейский угрожал ей во время всего допроса. Мать жертвы также живет в постоянном страхе.

"Мама мне звонила, рассказывала еще об одном парне, который тоже боится заявление писать, они его тоже били. Рассказывал тоже, что в подвале его держали за то, что на базе, где работал, якобы украл бензин", - говорит пострадавшая.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.

26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыкского отделения полиции.

Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.

4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в участок.

Прокуратура изменила подозрения двум полицейским, подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .