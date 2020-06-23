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Espreso.tvОбществоС ОРДО через блокпост оккупантов прорвались 110 человек и пришли на КПВВ "Новотроицкое", - ГПСУ

С ОРДО через блокпост оккупантов прорвались 110 человек и пришли на КПВВ "Новотроицкое", - ГПСУ


фото: dpsu.gov.ua
На Донбассе через пункт пропуска террористов "прорвались" более сотни человек, КПВВ "Новотроицкое" работал до 21:00

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что вчера с начала работы КПВВ "Новотроицкое" в течение дня пропуск с оккупированной территории проходил медленно. Однако ближе к закрытию пункта пропуска люди начали массово прибывать.

"Они объяснили, что оккупационные власти сначала анонсировала обновление пропуска на дорожном коридоре" Донецк-Мариуполь ", а затем блокировала возможность пересечь линию разграничения. Люди говорят, что, не выдержав многочасового ожидания, прорвались через блокпост оккупантов и направились к серой зоне", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что последнего человека оформили уже после 21:00.

Украинская сторона пропустила авто с четырьмя людьми и четырех пеших. Люди на авто вернулись, поскольку боевики не пропустили их через пункт пропуска "Оленевка". По их словам, пеших граждан боевики тоже не пропустили.

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