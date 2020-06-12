МинВОТ: оккупанты выдвинули неприемлемые условия открытия КПВВ на Донбассе, чтобы помешать детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины

12 июня, 2020, 15:22

После негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула неприемлемые условия, чтобы помешать детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"После крайне негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на ВОТ ДЛО только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией" , - говорится в сообщении.

МинВОТ отмечает, что "руководителями" оккупационных администраций было полностью проигнорировано такой факт: только граждан, ожидающих возможности получить пенсии и социальные выплаты, что в течение всего карантина накапливаются на банковских карточках на подконтрольной правительству Украины территории, насчитывается более 280 тыс. формирование и согласование списков на такое количество людей абсолютно нецелесообразным.

"Подобная реакция российских оккупационных администраций объясняется только одним - нежеланием выпускать из ВОТ детей, которые собираются учиться в украинских вузах", - говорится в сообщении.

Гармаш, представляющий оккупированные Россией территории Донетчины как вынужденный переселенец, анонсировал рассмотрение правительством вопрос открытия всех КПВВ на линии разграничения.

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