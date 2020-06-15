На Донбассе оккупанты заблокировали КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка"

15 июня, 2020, 21:04

На Донбассе оккупанты снова заблокировали функционирование гуманитарных дорожных коридоров через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Марьинка"

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины было пропущено 5 граждан. По состоянию на 12:15 пограничники обеспечили возвращение этих граждан на контролируемую территорию, поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, у КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения пока нет.

"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти выходные частично был восстановлен пропуск через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Так, на контролируемую территорию последовали 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них не были пропущены оккупантами без объяснения причин.

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