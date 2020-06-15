На Донбассе оккупанты заблокировали КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка"
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины было пропущено 5 граждан. По состоянию на 12:15 пограничники обеспечили возвращение этих граждан на контролируемую территорию, поскольку оккупанты снова заблокировали движение на этом направлении", - говорится в сообщении.
Сообщается, у КПВВ "Марьинка" желающих пересечь линию разграничения пока нет.
"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан пересечь линию разграничения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в эти выходные частично был восстановлен пропуск через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Так, на контролируемую территорию последовали 165 граждан, среди которых 36 абитуриентов, а 136 граждан отправились в обратном направлении, при этом 4 из них не были пропущены оккупантами без объяснения причин.
- Напомним, 10 июня украинская власть открыла КПВВ в Марьинке и Станице Луганской в режиме с 11:00 до 14:00, однако оккупанты отказались возобновить пропуск людей.
- Террористы на Донбассе второй день подряд отказываются открывать контрольно-пропускные пункт въезда-выезда.
- 12 июня после негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ , подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула неприемлемые условия, чтобы помешать детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины.
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