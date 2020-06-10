С сегодняшнего дня на Донбассе снова заработают два КПВВ

10 июня, 2020, 09:27

В среду, 10 июня, на линии разграничения с оккупированными Россией территориями Луганщины и Донетчины снова заработают два контрольных пункта въезда-выезда

Об этом накануне сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

для автомобильного сообщения - через КПВВ "Марьинка" по дорожному коридору "Донецк-Курахово";

для пешего сообщения - через КПВВ "Станица Луганская" по дорожному коридору "Станица Луганская-Счастье-Новоайдар".

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию у граждан будут измерять температуру. Обязательным условием также является ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны согласиться на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дий дома" или обсервации в соответствии с требованиями постановления Кабмина №392 от 20.05.2020.

Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:

при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов)

которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).

Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия во внешнем независимом оценивании, а также лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации.

Остальных лиц будут пропускать после оформления граждан приоритетной категории.

Напомним, террористы "ЛНР" отказались восстановить пропуск людей в Станице Луганской с 10 июня.

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