Оккупанты второй день не открывают КПВВ на Донбассе, - ГПСУ

11 июня, 2020, 15:54

Террористы на Донбассе второй день подряд отказываются открывать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Как отметили пограничники, у них на данный момент нет информации, что оккупанты хоть кого-то пропустили на временно оккупированную территорию.

"За определенное время работы - с 11:00 до 14:00 - пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам", - сказали в ГНСУ.

Также пограничники уточнили, что четыре женщины, которые вчера пересекли пункт пропуска "Мариинка", также не были пропущены боевиками. Трое из них вернулись на КПВВ, еще одной женщине стало плохо.

"Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ "Марьинка". Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, которые те загородили противотанковыми ежами. В надежде все же пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они вчера заночевали под открытым небом наобочине дороги перед блокпостом", - говорится в сообщении.

Для эвакуации женщины на подконтрольную территорию Украины привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста.