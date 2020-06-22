На Донбассе возобновил работу КПВВ "Новотроицкое"
22 июня, 2020, 12:28
В понедельник, 22 июня, возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области "Новотроицкое"
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - говорится в сообщении.
- Напомним, 10 июня украинская власть открыла КПВВ в Марьинке и Станице Луганской в режиме с 11:00 до 14:00, однако оккупанты отказались восстановить пропуск людей.
- Террористы на Донбассе второй день подряд отказываются открывать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.
- 12 июня после негативной реакции граждан на блокирование движения через КПВВ, подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула неприемлемые условия, чтобы помешать детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины.
- 15 июня на Донбассе оккупанты снова заблокировали функционирование гуманитарных дорожных коридоров через КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Марьинка"
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