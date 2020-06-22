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Espreso.tvОбществоНа Донбассе возобновил работу КПВВ "Новотроицкое"

На Донбассе возобновил работу КПВВ "Новотроицкое"


фото: dpsu.gov.ua
В понедельник, 22 июня, возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области "Новотроицкое"

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - говорится в сообщении.

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