На Донбассе возобновил работу КПВВ "Новотроицкое"

22 июня, 2020, 12:28

В понедельник, 22 июня, возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда в Донецкой области "Новотроицкое"

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

"Первые две машины двинулись с временно оккупированной территории в сторону КПВВ "Новотроицкое", который сегодня начал работу. Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - говорится в сообщении.

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