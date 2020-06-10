Открытие КПВВ на Донбассе: с начала восстановления движения террористы не пропустили в ОРДЛО ни одного человека, - МВД

10 июня, 2020, 13:40

По состоянию на 13:00 10 июня никто не пересек линию размежевания через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", люди стоят в очередях с шести утра

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на пограничников

Украинская сторона начала пропуск людей через КПВВ в 11:00 10 июня.

"По состоянию на 13:00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт "Марьинка" был пропущен один человек на автомобиле, однако через некоторое время он был возвращен боевиками. На данный момент еще 5 человек были пропущены в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков ", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию последовало 6 граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом на временно оккупированной территории Украины, где российские наемники установили противотанковые заграждения.

Сейчас только перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов среди них 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра.

Напомним, с 10 июня на Донбассе возобновили работу два КПВВ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb