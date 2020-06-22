Изнасилование в Кагарлыке: апелляционный суд оставил под стражей двух полицейских
22 июня, 2020, 16:28
22 июня Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение первой инстанции об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в отделении
Об этом сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник в Facebook.
"Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защиты, оставил под стражей Кузива Николая, который подозревается в истязанияхх и участии в изнасиловании по "кагарлыцкому делу", - отметила адвокат.
Также суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении другого полицейского - Сергея Сулимы. Подозреваемого также оставили под стражей.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлыцкого отделения полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева арестовал второго полицейского из Кагарлыка Николая Кузива, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
- 4 июня в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции
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