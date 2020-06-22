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Espreso.tvОбществоИзнасилование в Кагарлыке: апелляционный суд оставил под стражей двух полицейских

Изнасилование в Кагарлыке: апелляционный суд оставил под стражей двух полицейских


фото: hromadske.ua
22 июня Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение первой инстанции об аресте полицейских на время расследования по делу об изнасиловании в отделении

Об этом сообщила адвокат пострадавшей Елена Сотник в Facebook.

"Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защиты, оставил под стражей Кузива Николая, который подозревается в истязанияхх и участии в изнасиловании по "кагарлыцкому делу", - отметила адвокат.

Также суд рассмотрел аналогичное ходатайство в отношении другого полицейского - Сергея Сулимы. Подозреваемого также оставили под стражей.

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