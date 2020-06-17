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Espreso.tvОбществоАдвокаты Мангера по делу Гандзюк заявили отвод судье

Адвокаты Мангера по делу Гандзюк заявили отвод судье


фото: www.radiosvoboda.org
Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера объявили отвод судьи по делу об убийстве активистки Катерины Гандзюк

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, передает "Радио Свобода" .

Слушания по вопросу отвода судьи назначили на четверг, 18 июня, на 9:00.

Накануне, 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний.

Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.

  • Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк.
  • 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.
  • Печерский районный суд Киева принял решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
  • 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Катерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.
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