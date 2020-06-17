Адвокаты Мангера по делу Гандзюк заявили отвод судье

17 июня, 2020, 23:06

Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера объявили отвод судьи по делу об убийстве активистки Катерины Гандзюк

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, передает "Радио Свобода" .

Слушания по вопросу отвода судьи назначили на четверг, 18 июня, на 9:00.

Накануне, 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний.

Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.