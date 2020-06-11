Убийство Старицкого: суд снова арестовал Кожара

11 июня, 2020, 15:26

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, которым удовлетворено частично ходатайство следователя Национальной полиции в Киевской области.

Леониду Кожаре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 102 тыс. грн.

Он был арестован в зале суда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .