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Espreso.tvОбществоУбийство Старицкого: суд снова арестовал Кожара

Убийство Старицкого: суд снова арестовал Кожара


фото: dw
Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, которым удовлетворено частично ходатайство следователя Национальной полиции в Киевской области.

Леониду Кожаре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 102 тыс. грн.

Он был арестован в зале суда.

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