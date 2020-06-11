Убийство Старицкого: суд снова арестовал Кожара
11 июня, 2020, 15:26
Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, которым удовлетворено частично ходатайство следователя Национальной полиции в Киевской области.
Леониду Кожаре продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 102 тыс. грн.
Он был арестован в зале суда.
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- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент.
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару .
- 1 апреля адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании эксминистр Леонида Кожары под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
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Кожара вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога.
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