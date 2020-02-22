 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалВ доме экс-главы МИД времен Януковича нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" - СМИ

В доме экс-главы МИД времен Януковича нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" - СМИ


фото: delo.ua
В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого

Об этом сообщает "Зеркало недели".

По информации источника, правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки, Киево-Святошинского района Киевской области.

Сергей Старицкий руководил телеканалами "Интер", "Тонис" и был одним из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 февраля, 2020 суббота

больше новостей

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать