В доме экс-главы МИД времен Януковича нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" - СМИ

22 февраля, 2020, 17:39

В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого

Об этом сообщает "Зеркало недели".

По информации источника, правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.

Инцидент произошел в 21:50, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки, Киево-Святошинского района Киевской области.

Сергей Старицкий руководил телеканалами "Интер", "Тонис" и был одним из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.

Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.

Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах.