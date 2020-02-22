В доме экс-главы МИД времен Януковича нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" - СМИ
22 февраля, 2020, 17:39
В доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого
Об этом сообщает "Зеркало недели".
По информации источника, правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии. Смертельный выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару.
Инцидент произошел в 21:50, 21 февраля, в доме экс-министра в селе Чайки, Киево-Святошинского района Киевской области.
Сергей Старицкий руководил телеканалами "Интер", "Тонис" и был одним из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.
Старицкий и Кожара - сверстники, оба родились в 1963 году.
Леонид Кожара занимал должность министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова в 2012-2014 годах.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!