Убийство Старицкого: Кожара вышел из СИЗО под залог

21 мая, 2020, 15:59

Бывший глава МИД Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога

Об этом сообщила дочь убитого Екатерина Старицкая в Facebook.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, арестованный по подозрению в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.

Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожара нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкий.

22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкий в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.

27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $ 1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к эксминистру МИД Кожаре.

4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент .

25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару.

1 апреля адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.

18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.

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