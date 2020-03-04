Убийство Старицкого: в доме экс-главы МИД Кожары провели следственный эксперимент
Об этом сообщает юридич компания "Миллер"
"Проведен следственный эксперимент в доме супругов Кожар. 4 марта 2020 года на основании постановления следственного судьи от 3 марта 2020 следователем СО Киево - Святошинского отдела полиции предоставлено разрешение на проникновение в жилище Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского НИЭКЦ и специалистов ", - говорится в сообщении.
Следователь на месте объявил содержание постановления всем присутствующим, сообщил перечень лиц, которые будут участвовать в следственном эксперименте.
Со стороны защитников Кожары следователем заявлено ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом с целью участия в следственном эксперименте, мотивируя это тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших. Следователь же в свою очередь, соблюдая требования ч. 3 ст. 240 УПК Украины, ходатайство отклонил, и сообщил всем присутствующим о том, что привлек представителей потерпевших к участию.
Однако, несмотря на решение следователя один из адвокатов Кожары - Александр Шира, и представитель охраны ГСО, физически препятствовали участию представителей потерпевших.
По данному факту подано заявление о совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 397 УК Украины в отношении адвоката и по ч. 2 ст. 397 УК Украины в отношении охранника.
Вышеуказанные действия защитников Кожары не смогли сорвать проведение следственного эксперимента. Следственный эксперимент состоялся.
Результаты следственного эксперимента составляют тайну досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.
- Напомним, что ранее было сорвано проведение следственного эксперимента в доме Кожары, где был найден мертвым Старицкий.
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