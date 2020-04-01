Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: адвокаты подозреваемого экс-министра Кожары обжаловали арест

1 апреля, 2020, 14:19

Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей

Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Александр Шира.

Адвокаты настаивают, что подозрение необоснованно, и говорят, что приведут новые доказательства этому в Апелляционном суде. По словам защитника Александра Шары, Леонид Кожара не внес залог в размере более 14 млн грн, поскольку не имеет таких средств. Вероятно, что он будет их брать в долг.

Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого

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27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к экс-министру МИД Кожара

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Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкого, настаивала на аресте подозреваемого без определения суммы залога

На суде по избранию меры пресечения экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении

27 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого подозревают в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, арестовали в зале Шевченковского суда Киева

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