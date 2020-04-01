Убийство экс-директора "Интера" Старицкого: адвокаты подозреваемого экс-министра Кожары обжаловали арест
1 апреля, 2020, 14:19
Адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей
Об этом hromadske сообщил адвокат подозреваемого Александр Шира.
Адвокаты настаивают, что подозрение необоснованно, и говорят, что приведут новые доказательства этому в Апелляционном суде. По словам защитника Александра Шары, Леонид Кожара не внес залог в размере более 14 млн грн, поскольку не имеет таких средств. Вероятно, что он будет их брать в долг.
- Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого
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