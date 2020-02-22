Умышленное убийство: Полиция переквалифицировала дело о смерти экс-руководителя телеканала "Интер"
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой. Проводятся следственные действия", - заявили в полиции.
По данным правоохранителей, предварительно было установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.
Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.
"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью", - заявили в полиции.
По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
По информации СМИ, трагедия произошла в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары. Погибший Сергей Старицкий - бывший руководитель телеканала "Интер", гендиректор телекомпании "Тонис" и один из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.
- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
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