Умышленное убийство: Полиция переквалифицировала дело о смерти экс-руководителя телеканала "Интер"

22 февраля, 2020, 21:43

Полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Переквалификация с самоубийства на умышленное убийство произошла по согласованию с прокуратурой. Проводятся следственные действия", - заявили в полиции.

По данным правоохранителей, предварительно было установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью", - заявили в полиции.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, трагедия произошла в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары. Погибший Сергей Старицкий - бывший руководитель телеканала "Интер", гендиректор телекомпании "Тонис" и один из владельцев рекламного холдинга Atlantic group.