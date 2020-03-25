Убийство Старицкого: полиция задержала экс-министра иностранных дел Кожару
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого", - написал Геращенко.
Он отметил, что сейчас экс-министр доставляют в суд для избрания меры пресечения.
Геращенко напомнил, что Леонид Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что бывший директор телеканала Интер Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством у них дома.
Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.
- Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкого
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство
- 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $ 1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к экс-министру МИД Кожаре
- 4 марта в доме Кожара провели следственный эксперимент
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