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Espreso.tvОбществоУбийство Старицкого: полиция задержала экс-министра иностранных дел Кожару

Убийство Старицкого: полиция задержала экс-министра иностранных дел Кожару


фото: facebook
25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого", - написал Геращенко.

Он отметил, что сейчас экс-министр доставляют в суд для избрания меры пресечения.

Геращенко напомнил, что Леонид Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что бывший директор телеканала Интер Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством у них дома.

Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить.

  • Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкого
  • 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергей Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство
  • 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $ 1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к экс-министру МИД Кожаре
  • 4 марта в доме Кожара провели следственный эксперимент

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