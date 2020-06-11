"Вопрос не стоит", - Шмыгаль о поставках воды в Крым

11 июня, 2020, 15:59

11 июня Денис Шмыгаль ответил на вопросы журналистов о возможности подачи воды кв аннексированный Россией Крым через Северо-Крымский канал

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, приуроченном к ста дням работы правительства, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что вопрос подачи воды в Крым его беспокоит.

"Эти вопросы нас беспокоят и волнуют, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит и не является предметом торга", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 5 марта новоназначенный премьер-министр Шмыгаль выступил за подачу воды в оккупированный Крым.

Тогда же глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крыма "инструментом деоккупации".

Соцсети жестко отреагировали на такое заявление премьера.

Позже Шмыгаль заявил, что имел в виду подачу воды населению "хоть цистернами, хоть канистрами"

Отметим, что воды в Крыму "не хватает" военным базам оккупантов, а не населению

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