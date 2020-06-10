Экс-представитель президента в Крыму Бабин связал задержание в Симферополе "украинских диверсантов" и расчистку Северо-Крымского канала

10 июня, 2020, 17:06

По словам Бабина, усилия оккупационных властей срочно направлены на расчистку русла Северо-Крымского канала к "параду Победы" 24 июня в Москве

Об этом постпред президента Порошенко в Крыму Борис Бабин написал в Facebook.

По информации бывшего представителя президента в Крыму, оккупанты начали расчистку Северокрымского канала.

"Исполнителям поставлена задача завершить подготовку канала к параду 24 июня", - отметил он.

"Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, а может быть что-то другое. Пока у нас с врагом "мир", - прокомментировал событие Бабин.

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Он связал задержание "диверсанта" оккупантами 10 июня в Симферополе и расчистку канала.

"А вот и интересная "новость" из Крыма. Пазл, которого не хватало. ФСБ сегодня, 10 июня, заявляет о якобы предупрежденнем теракте (взрыв на рынке) и о задержанных лицах, якобы связанных с "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины. "Что ж, все для Херсонщины начинается по общеизвестным лекалам ..." - написал экс-чиновник.

К новости от добавил скриншот сайта ФСБ, где отмечается о задержании пяти человек, готовивших теракты в оккупированном РФ Симферополе.

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