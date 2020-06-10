Экс-представитель президента в Крыму Бабин связал задержание в Симферополе "украинских диверсантов" и расчистку Северо-Крымского канала
Об этом постпред президента Порошенко в Крыму Борис Бабин написал в Facebook.
По информации бывшего представителя президента в Крыму, оккупанты начали расчистку Северокрымского канала.
"Исполнителям поставлена задача завершить подготовку канала к параду 24 июня", - отметил он.
"Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, а может быть что-то другое. Пока у нас с врагом "мир", - прокомментировал событие Бабин.
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Он связал задержание "диверсанта" оккупантами 10 июня в Симферополе и расчистку канала.
К новости от добавил скриншот сайта ФСБ, где отмечается о задержании пяти человек, готовивших теракты в оккупированном РФ Симферополе.
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