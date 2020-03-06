"Наработался, в отставку": соцсети реагируют на заявление Шмыгаля о подаче воды в оккупированный Крым

6 марта, 2020, 09:03

Заявление новоназначенного премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости возобновления поставок воды в оккупированный Россией Крым вызвало возмущение среди украинцев

Еспресо.TV представляет подборку сообщений украинцев в соцсетях по этому вопросу.

"Шмыгаль говорит, что надо подавать воду в Крым. Этот мужчинка также говорит, что главное мир, когда его спросили о материальной ответственности России за агрессию и оккупацию. Шмыгаль - идиот или предатель. Наработался, в отставку", - написал активист "Движения сопротивления капитуляции" Михаил Басараб.

"Это просто нонсенс, это надо не иметь мозгов в голове либо это спланированная провокация. Денис Шмыгаль выступил за восстановление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Я думаю, мне не надо вам объяснять, что по международному праву ответственность за оккупированную территорию несет страна-оккупант . Полностью за все: за воду, за социальное обеспечение, за пенсии и еще долго можно перечислять. У меня два варианта: либо Шмыгаль начал курс, который запланировали на восстановление мира с РФ, либо это опять снятие реакции общества, посмотреть, проглотят или нет. плохо начал, плохо закончит", - написал координатор организации "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"Первая инициатива "нового" правительства "крепких хозяйственников" - восстановить водоснабжение в оккупированный Крым. Шмыгаль только заявил в прямом эфире. Причем судя по контексту сказанного, он слабо понимает ситуацию или просто не знает, что Северо-Крымский канал перекрыт еще с 2014 года ("дамбой Мохныка") - "мы не собираемся перекрывать воду", "мы не хотим создать гуманитарную катастрофу" и т.д. Жесть ", - написал екснардеп Андрей Ильенко.

"Не спешите бросать камни в нового премьера. Он лишь ретранслятор из головы Зеленского. Продолжение следует. И когда рейтинг Шмыгаля начнет приближаться к нулю, об него вытрут ноги, как об Гончарука. А Бубочка ритуально будет усмехаться, обниматься в толпе и иногда хмурить брови, на камеру, конечно. П. С. завтра они могут сказать, что подача в Крым воды вернет наших пленных", - написал пользователь Олег Медуница.

"Не только надо воду дать в Крым, как предлагает новоявленный премьер Шмыгаль. Надо еще и доплатить, чтобы взяли. Ну, чтобы этот парад абсурда выглядел завершенной картиной", - написал журналист Виктор Шлинчак.

"Шмыгаль на "Право на власть" заявил, что готов подать воду в Крым. В случае, если это произойдет - это государственная измена. Точка", - написал пользователь Назар Приходько.