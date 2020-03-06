Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации"
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ.
В ответ на вопрос о его отношении к подаче воды в оккупированный Крым, глава МИД отметил, что этот вопрос должен рассматриваться как инструмент деоккупации полуострова.
"Украине нужны две стратегии: первая - это стратегия деоккупации Донбасса и вторая - это стратегия деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.
Он добавил, что есть еще одна стратегия - это стратегия привлечения инвестиций и возрождения украинской промышленности
В этом контексте Кулеба отметил, что бедная, не насыщенная деньгами экономика не создает сильное государство, а слабому государству очень трудно быть сильным на внешней арене.
"Поэтому сценарии (деоккупации) могут рассматриваться разные - это пространство дипломатии находить компромисс, но конечная цель всегда одна и та же - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - отметил министр.
- Новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать , потому что Крым - это Украина и там живут украинцы.
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