Глава МИД Кулеба назвал подачу воды в оккупированный Крым "инструментом деоккупации"

6 марта, 2020, 08:32

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос подачи воды в Крым должен рассматриваться как инструмент деоккупации полуострова

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть", сообщает Укринформ.

В ответ на вопрос о его отношении к подаче воды в оккупированный Крым, глава МИД отметил, что этот вопрос должен рассматриваться как инструмент деоккупации полуострова.

"Украине нужны две стратегии: первая - это стратегия деоккупации Донбасса и вторая - это стратегия деоккупации Крыма", - сказал Кулеба.

Он добавил, что есть еще одна стратегия - это стратегия привлечения инвестиций и возрождения украинской промышленности

В этом контексте Кулеба отметил, что бедная, не насыщенная деньгами экономика не создает сильное государство, а слабому государству очень трудно быть сильным на внешней арене.

"Поэтому сценарии (деоккупации) могут рассматриваться разные - это пространство дипломатии находить компромисс, но конечная цель всегда одна и та же - восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории. Все остальное - это предмет переговоров", - отметил министр.