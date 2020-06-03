Протесты в США: Папа Римский призвал отказаться от насилия

3 июня, 2020, 23:01

Папа Римский Франциск призвал к прекращению насилия в связи с протестами и беспорядками в США

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Мы не можем мириться, закрывать глаза на любые проявления расизма и исключения и претендовать на защиту сакральности каждой человеческой жизни. В то же время следует признать, что насилие последних ночей носит характер самоуничтожения и выстрела в самих себя. С насилием ничего не приобретается, но много теряется", - сказал понтифик.

Во время выступления в Ватикане Папа Франциск назвал гибель убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто "потеряли жизнь из-за греха расизма".

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