Протесты в США: Папа Римский призвал отказаться от насилия
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"Мы не можем мириться, закрывать глаза на любые проявления расизма и исключения и претендовать на защиту сакральности каждой человеческой жизни. В то же время следует признать, что насилие последних ночей носит характер самоуничтожения и выстрела в самих себя. С насилием ничего не приобретается, но много теряется", - сказал понтифик.
Во время выступления в Ватикане Папа Франциск назвал гибель убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда трагедией, заявив, что молится за него и всех, кто "потеряли жизнь из-за греха расизма".
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- Напомним, в Миннеаполисе из-за убийства Джорджа Флойда вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки.
- Протесты распространились на всю территорию США. На фоне протестов активизировались мародеры, которые совершают поджоги и грабят магазины.
- Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций.
- Также Трамп пригрозил задействовать закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту вывести на улицы регулярные войска для подавления беспорядков.
- Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не поддерживает намерение Трампа использовать военных для подавления протестов и беспорядков
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