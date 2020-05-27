В США вспыхнули массовые беспорядки из-за гибели правонарушителя при задержании полицией

27 мая, 2020, 16:17

В Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания местными правоохранителями за подделку документов

Один из полицейских прижал голову задержанного правонарушителя к асфальту, сжав коленом горло, и держал в таком положении несколько минут, сообщает местное издание MPRNews . На опубликованном видео в Facebook видно, что мужчине стало плохо и его забрала бригада скорой помощи. Вскоре после этого он умер. Согласно показаниям местной полиции, Флойд был арестован за подделку документов и, вероятно, находился под воздействием алкоголя или наркотиков. По словам полицейских, преступник оказал сопротивление при задержании.

Сотни темнокожих жителей Миннеаполиса вышли на демонстрацию с плакатами "Прекратите убивать черных людей", "Я не могу дышать" (слова, которые повторял задержанный), "Я не угрозой" и другими.

Участники акции устроили массовые беспорядки, разбив в местном полицейском участке окна и повредив патрульные автомобили, а также наносили на здание граффити.

Полиция оделась в обмундирование для разгона протестов и применила слезоточивый газ, а также резиновые пули.

Согласно показаниям местной полиции, Флойд был арестован за подделку документов и, вероятно, находился под воздействием алкоголя или наркотиков. По словам полицейских, мужчина оказал сопротивление при задержании.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что четверо полицейских, причастных к инциденту, были уволены.

Участок полиции расформировали, а его руководство отстранили от исполнения служебных обязанностей. Подозреваемые взяты под стражу.