Трамп может задействовать военных для прекращения уличных беспорядков

2 июня, 2020, 07:36

Президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать военных для прекращения широкомасштабных протестов, вызванных убийством полицейскими невооруженного темнокожего мужчину

Трамп заявил, что готов развернуть военные силы, если губернаторы не будут следовать его рекомендациям и не развернут силы Национальной гвардии в достаточном количестве, чтобы доминировать на улицах, сообщает Радио Свобода .

Президент США может использовать Закон о восстании времен гражданской войны для развертывания войск. Закон допускает такое применение военных в правоохранительных целях в крайних случаях. Предыдущие применения вооруженных сил в США предназначались для оказания помощи американцам в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия, и происходили только по согласованию с государственными и местными должностными лицами.

В США ночью протесты против социального неравенства сопровождались беспорядками и насилием в нескольких городах. Демонстранты требуют суда над четырьмя сотрудниками полиции за их роль в гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Они утверждают, что протестуют не только против жестокого обращения полиции с темнокожими, но и против системного расизма в США.

Между тем полиция во многих городах пытается обеспечить соблюдение ночной комендантский час. Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт, Филадельфия запретили уличные демонстрации после наступления темноты.

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