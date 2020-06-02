Трамп может задействовать военных для прекращения уличных беспорядков
Трамп заявил, что готов развернуть военные силы, если губернаторы не будут следовать его рекомендациям и не развернут силы Национальной гвардии в достаточном количестве, чтобы доминировать на улицах, сообщает Радио Свобода .
Президент США может использовать Закон о восстании времен гражданской войны для развертывания войск. Закон допускает такое применение военных в правоохранительных целях в крайних случаях. Предыдущие применения вооруженных сил в США предназначались для оказания помощи американцам в чрезвычайных ситуациях, таких как стихийные бедствия, и происходили только по согласованию с государственными и местными должностными лицами.
В США ночью протесты против социального неравенства сопровождались беспорядками и насилием в нескольких городах. Демонстранты требуют суда над четырьмя сотрудниками полиции за их роль в гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Они утверждают, что протестуют не только против жестокого обращения полиции с темнокожими, но и против системного расизма в США.
Между тем полиция во многих городах пытается обеспечить соблюдение ночной комендантский час. Примерно 40 городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Детройт, Филадельфия запретили уличные демонстрации после наступления темноты.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.