Беспорядки в США: Трамп назвал губернаторов "кучкой придурков" и обвинил их в слабости

2 июня, 2020, 10:28

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные беспорядки, поджоги и ограбления, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией

Согласно аудиозаписи со встречи с губернаторами, который оказался в распоряжении CBS News , Трамп назвал их слабыми и призвал действовать с участниками беспорядков более жестко.

"Вашингтон находился под очень сильным контролем, но мы усилим его. Мы собираемся взыскать тысячи людей. Мы собираемся подавить очень, очень жестко", - сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали на фоне введения в Вашингтоне, американской столице, комендантского часа в следующие два дня.

"Вы должны доминировать, если вы не доминируете, вы напрасно тратите свое время. Они будут наезжать на вас. Вы будете выглядеть как кучка придурков. Вы должны господствовать", - сказал президент губернаторам.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.