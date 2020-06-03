Шеф Пентагона не поддерживает планы Трампа использовать армию для подавления беспорядков
По его словам, использование армии против американского народа оправдано только как крайняя мера, сообщает The Hill.
"Возможность задействовать регулярные войска в роли правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых экстренных и тяжелых ситуациях. Сейчас у нас нет таких обстоятельств. Я не поддерживаю применение закона о восстании", - сказал он на брифинге в Пентагоне.
Дональд Трамп пригрозил задействовать закон о восстании от 1807 года, позволяющее президенту вывести на улицы регулярные войска для подавления беспорядков.
Президент США считает, что массовые беспорядки, погромы и мародерство, охватившие страну, являются не законной формой протеста, а внутренним терроризмом.
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- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.
- Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.
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