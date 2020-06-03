Шеф Пентагона не поддерживает планы Трампа использовать армию для подавления беспорядков

3 июня, 2020, 18:51

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не поддерживает президента США Дональда Трампа в его намерениях использовать военных для подавления массовых беспорядков и погромов

По его словам, использование армии против американского народа оправдано только как крайняя мера, сообщает The Hill.

"Возможность задействовать регулярные войска в роли правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых экстренных и тяжелых ситуациях. Сейчас у нас нет таких обстоятельств. Я не поддерживаю применение закона о восстании", - сказал он на брифинге в Пентагоне.

Дональд Трамп пригрозил задействовать закон о восстании от 1807 года, позволяющее президенту вывести на улицы регулярные войска для подавления беспорядков.

Президент США считает, что массовые беспорядки, погромы и мародерство, охватившие страну, являются не законной формой протеста, а внутренним терроризмом.

Читайте также: Беспорядки в США: Трамп назвал губернаторов "кучкой придурков" и обвинил их в слабости

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины.

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.