"Антифа" в США объявят террористической организацией, - Трамп
Об этом сообщает Голос Америки.
"Об этом Трамп написал в Твиттере после того, как ряд официальных лиц как Республиканской, так и Демократической партии, назвали экстремистские группы и прибывших из других городов демонстрантов ответственными за вспышки насилия во время протестов в крупных городах США", - говорится в сообщении .
The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020
За несколько часов до этого министр юстиции США Уильям Барр заявил, что за беспорядками, которые пронеслись страной после смерти 46-летнего Джорджа Флойда, стоят так называемые антифашистские организации и анархисты.
Читайте также: "Антифа" надо научить, что этого делать нельзя ", - Трамп готов предоставить федеральные войска для подавления беспорядков в Миннеаполисе
"Насилие, которое спровоцировано и воплощается" Антифа "и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и получит соответствующий ответ", - заявил прокурор.
Он добавил, что Минюст намерен "задержать и предъявить обвинение против насильственных радикальных агитаторов, которые украли мирный протест и нарушили федеральный закон".
Отметим, в 2018 году участники "Антифа" избили 38-летнего Пола Уешла. На мужчину напала группа представителей движения, когда он участвовал в демонстрации в Портленде. Как рассказал пострадавший, нападавшие требовали бросить на землю флаг США, который он держал в руках.
Еще один инцидент с участием "Антифа" произошел в 2019 году в том же Портленде. Тогда антифашисты избили журналиста и блогера Энди Го, который в своих публикациях обвинял движение в насилии. После того Трамп пообещал признать "Антифа" террористами, но окончательного решения так и не было.
В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb