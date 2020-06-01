"Антифа" в США объявят террористической организацией, - Трамп

1 июня, 2020, 10:48

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, охвативших ряд американских городов

Об этом сообщает Голос Америки.

"Об этом Трамп написал в Твиттере после того, как ряд официальных лиц как Республиканской, так и Демократической партии, назвали экстремистские группы и прибывших из других городов демонстрантов ответственными за вспышки насилия во время протестов в крупных городах США", - говорится в сообщении .

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020



За несколько часов до этого министр юстиции США Уильям Барр заявил, что за беспорядками, которые пронеслись страной после смерти 46-летнего Джорджа Флойда, стоят так называемые антифашистские организации и анархисты.

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"Насилие, которое спровоцировано и воплощается" Антифа "и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и получит соответствующий ответ", - заявил прокурор.

Он добавил, что Минюст намерен "задержать и предъявить обвинение против насильственных радикальных агитаторов, которые украли мирный протест и нарушили федеральный закон".

Отметим, в 2018 году участники "Антифа" избили 38-летнего Пола Уешла. На мужчину напала группа представителей движения, когда он участвовал в демонстрации в Портленде. Как рассказал пострадавший, нападавшие требовали бросить на землю флаг США, который он держал в руках.

Еще один инцидент с участием "Антифа" произошел в 2019 году в том же Портленде. Тогда антифашисты избили журналиста и блогера Энди Го, который в своих публикациях обвинял движение в насилии. После того Трамп пообещал признать "Антифа" террористами, но окончательного решения так и не было.

В Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .