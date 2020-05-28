Участники массовых беспорядков в Миннеаполисе устроили масштабный пожар и грабят магазины: власти просят ввести Нацгвардию

28 мая, 2020, 14:37

Участники массовых беспорядков в городе Миннеаполисе (Миннесота, США) подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone и прибегают к мародерства в супермаркетах

Пожар охватил весь квартал, сообщает Daily Mail .

Местная власть пригласила поддержку Нацгвардии.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил на своей странице в Twitter , что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию.

"Обстановка в Миннеаполисе переросла в очень опасную ситуацию. Для общей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места событий", - обратился он к участникам беспорядков.

Фото: witter.com/bakarelmi

Мародеры громят супермаркет

В городе Миннеаполисе второй день продолжаются массовые уличные беспорядки после гибели во время задержания полицейскими темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда, который подозревается в подделке документов и оказал сопротивление при аресте. Вероятно, Флойд находился в это время под воздействием наркотиков.

После этого в городе начались массовые беспорядки, участники которых начали громить полицейские участки и машины. Полицейские, в свою очередь, применяют против толпы резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков погиб как минимум один человек.