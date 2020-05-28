Участники массовых беспорядков в Миннеаполисе устроили масштабный пожар и грабят магазины: власти просят ввести Нацгвардию
Пожар охватил весь квартал, сообщает Daily Mail .
Местная власть пригласила поддержку Нацгвардии.
Губернатор штата Миннесота Тим Уолз заявил на своей странице в Twitter , что обстановка в городе переросла в чрезвычайную ситуацию.
"Обстановка в Миннеаполисе переросла в очень опасную ситуацию. Для общей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места событий", - обратился он к участникам беспорядков.
Фото: witter.com/bakarelmi
Мародеры громят супермаркет
В городе Миннеаполисе второй день продолжаются массовые уличные беспорядки после гибели во время задержания полицейскими темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда, который подозревается в подделке документов и оказал сопротивление при аресте. Вероятно, Флойд находился в это время под воздействием наркотиков.
После этого в городе начались массовые беспорядки, участники которых начали громить полицейские участки и машины. Полицейские, в свою очередь, применяют против толпы резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков погиб как минимум один человек.
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