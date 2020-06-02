Изнасилование женщины полицейскими: в ООН осудили обнародование украинскими СМИ данных пострадавшей

2 июня, 2020, 20:51

Мониторинговая миссия ООН по правам человека осудила обнародование СМИ данных пострадавшей женщины в результате изнасилования полицейскими в Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба миссии в Facebook.

"Мы подчеркиваем, что, освещая случаи сексуального насилия, все заинтересованные стороны, включая СМИ, должны ставить интересы жертвы на первый план. Это значит предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертві, публично распространять личные данные лица только по ее информированному согласию", - говорится в заявлении.

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Согласно Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью, к жертвам следует относиться с состраданием и уважением к их достоинству, а сообщение о насилии не должно возлагать бремя на жертву.

"Бестактный подход к таким случаям влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, сдерживая жертв от сообщения о таком насилии в будущем", - заявили в ООН

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