Комиссия по журналистской этике осудила сюжет "1 + 1" об изнасиловании полицией в Кагарлыке
Соответствующее заявление Комиссия по журналистской этике обнародовала в Facebook.
"Комиссия осуждает факты сбора информации о потерпевшем в знакомых и односельчан, считает их неприемлемыми и наносящими дополнительной травмы потерпевшей. Любая характеристика (даже отрицательная) потерпевшей не может быть оправданием насилия со стороны полицейских", - говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что общественный интерес представляет факт насилия со стороны полицейских.
Комиссия солидаризируется с заявлением Мониторинговой миссии ООН по правам человека о необходимости "принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".
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КЖУ призвала украинские медиа сместить фокус внимания с лица потерпевшей на ситуацию с насилием со стороны полиции, уделять должное внимание освещению таких неприемлемых фактов в системе правоохранительных органов, их расследованию и вопросам реформы полиции.
"Именно эти вопросы должны чрезвычайное общественный интерес, а не детали о личности потерпевшей", - отметили в Комиссии.
"Распространение слишком большого количества подробностей о преступлении (кто бы их не озвучивал, даже адвокат потерпевшей), является неоправданным и неэтичным, поскольку такие подробности могут наносить дополнительной травмы пострадавшей и ее семьи", - подчеркнули в КЖУ.
Комиссия призвала украинские СМИ следить за достижением баланса между общественным интересом и неприкосновенностью частной жизни пострадавших от насилия в подобных случаях, уважать достоинство пострадавших и их семей; следить за тем, чтобы обнародованы материалы не позволяли косвенно определить человека, пережившего насилие, с помощью комплекса обнародованных данных; а также - избегать попустительства, поощрения, сочувствия или даже содействие преступном поведении
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальных работников отделения назначен переаттестацию.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- 26 мая Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток полицейского Сергея Сулима , которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в служебном кабинете Кагарлицкого отделение полиции.
- Впоследствии, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения втором полицейском с Кагарлык Николаю Кузив , которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины.
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