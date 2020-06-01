Комиссия по журналистской этике осудила сюжет "1 + 1" об изнасиловании полицией в Кагарлыке

1 июня, 2020, 13:38

1 июня Комиссия по журналистской этике выпустила заявление, в котором осудила сюжет телеканала из-за нанесения дополнительных травм потерпевшей и нарушение стандартов СМИ

Соответствующее заявление Комиссия по журналистской этике обнародовала в Facebook.

"Комиссия осуждает факты сбора информации о потерпевшем в знакомых и односельчан, считает их неприемлемыми и наносящими дополнительной травмы потерпевшей. Любая характеристика (даже отрицательная) потерпевшей не может быть оправданием насилия со стороны полицейских", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что общественный интерес представляет факт насилия со стороны полицейских.

Комиссия солидаризируется с заявлением Мониторинговой миссии ООН по правам человека о необходимости "принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым".

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КЖУ призвала украинские медиа сместить фокус внимания с лица потерпевшей на ситуацию с насилием со стороны полиции, уделять должное внимание освещению таких неприемлемых фактов в системе правоохранительных органов, их расследованию и вопросам реформы полиции.

"Именно эти вопросы должны чрезвычайное общественный интерес, а не детали о личности потерпевшей", - отметили в Комиссии.

"Распространение слишком большого количества подробностей о преступлении (кто бы их не озвучивал, даже адвокат потерпевшей), является неоправданным и неэтичным, поскольку такие подробности могут наносить дополнительной травмы пострадавшей и ее семьи", - подчеркнули в КЖУ.

Комиссия призвала украинские СМИ следить за достижением баланса между общественным интересом и неприкосновенностью частной жизни пострадавших от насилия в подобных случаях, уважать достоинство пострадавших и их семей; следить за тем, чтобы обнародованы материалы не позволяли косвенно определить человека, пережившего насилие, с помощью комплекса обнародованных данных; а также - избегать попустительства, поощрения, сочувствия или даже содействие преступном поведении

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