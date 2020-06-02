Комитет Рады не рассматривал вопрос об отставке Авакова, - Яцык
Об этом сообщает chesno .
Первый заместитель председателя Комитета по правоохранительной деятельности, нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук отметил, что закрытая форма заседания была оправдана, ведь "ужасные детали ежедневной работы Кагарлицкого участок и детали совершенных преступлений в процессе расследования следует держать конфиденциальными".
"Скандал в Кагарлыке - это результат работы системы, никоим образом не способна ставить фильтры и предохранители на пути попадания в МВД негодяев и садистов. Система их покрывает, преступники в погонах не несут обычно ответственности, поэтому мы мало знаем о преступлениях полицейских в малых городах. Важная общественная информация: после огласки событий в Кагарлыке и отстранения всех местных полицейских люди начали подавать заявления о ранее совершенные преступления в Кагарлыке, о которых боялись раньше сообщать ", - сказал Осадчук.
В свою очередь нардеп фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила, что результаты экспертиз по Кагарлыкскому делу еще не поступили.
"Учитывая позицию подозреваемых, результат по делу может быть совсем неожиданным. Например, если судебно-медицинская экспертиза установит, что изнасилования не было .... то другие косвенные доказательства достаточно слабые, по моему мнению", - отметила Яцык.
По словам Яцык, "задекларировано в СМИ решение об отставке Арсена Авакова на комитете не предъявлялось и не рассматривался".
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции. За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержан полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима . По результатам служебного расследования по Кагарлицкого отделение полиции, где пытали и изнасиловали женщину, уволено 10 служащих .
- 29 мая во городе Бровары Киевской области произошла масштабная перестрелка с участием примерно ста молодых . В области был объявлен план-перехват. Участников задержали.
- Нардеп Андрей Осадчук сообщил, что на заседании Верховной Рады 2 июня фракция "Голос" планирует зарегистрировать проект постановления об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков 5 июня отчитается в Верховной Раде о последних событиях , в частности о деле пытки и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.
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