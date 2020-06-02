Комитет Рады не рассматривал вопрос об отставке Авакова, - Яцык

2 июня, 2020, 14:40

Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности провел внеочередное закрытое заседание, на котором депутаты выясняли обстоятельства совершения уголовных правонарушений сотрудниками Кагарлицкого райотдела полиции в Киевской области и перестрелки в Броварах, вопрос об отставке министра внустришних дел Аресена Авакова не рассматривали

Об этом сообщает chesno .

Первый заместитель председателя Комитета по правоохранительной деятельности, нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук отметил, что закрытая форма заседания была оправдана, ведь "ужасные детали ежедневной работы Кагарлицкого участок и детали совершенных преступлений в процессе расследования следует держать конфиденциальными".

"Скандал в Кагарлыке - это результат работы системы, никоим образом не способна ставить фильтры и предохранители на пути попадания в МВД негодяев и садистов. Система их покрывает, преступники в погонах не несут обычно ответственности, поэтому мы мало знаем о преступлениях полицейских в малых городах. Важная общественная информация: после огласки событий в Кагарлыке и отстранения всех местных полицейских люди начали подавать заявления о ранее совершенные преступления в Кагарлыке, о которых боялись раньше сообщать ", - сказал Осадчук.

В свою очередь нардеп фракции "Слуга народа" Юлия Яцык сообщила, что результаты экспертиз по Кагарлыкскому делу еще не поступили.

"Учитывая позицию подозреваемых, результат по делу может быть совсем неожиданным. Например, если судебно-медицинская экспертиза установит, что изнасилования не было .... то другие косвенные доказательства достаточно слабые, по моему мнению", - отметила Яцык.

По словам Яцык, "задекларировано в СМИ решение об отставке Арсена Авакова на комитете не предъявлялось и не рассматривался".

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