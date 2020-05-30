Изнасилование в Кагарлыке: из отделения полиции уволили 10 служащих

30 мая, 2020, 13:16

По результатам служебного расследования по Кагарлицкому отделению полиции, где пытали и изнасиловали женщину, уволено 10 служащих

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, сообщает Нацполиция.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное - не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", - сказал Небытов.

Он рассказал о первом этапе служебного расследования в отношении 19 работников. По его результатом 10 работников Кагарлицкого отделения полиции уволены и из рядов полиции.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлицкого ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальных работников отделения назначен переаттестацию.

За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержано полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.

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