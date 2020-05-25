Стали известны имена полицейских, задержанных за изнасилование и избиение женщины в Кагарлыке, - СМИ
25 мая, 2020, 18:22
За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима
Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Оперативный .
Отмечается, что за изнасилование женщины в Кагарлицком райотделе были задержаны начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и оперуполномоченный Сергей Сулима.
Пострадавшая женщина 1994 года рождения заявила на них, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции после проверки подтвердил их причастность к избиению и изнасилованию. Полицейские доставили ее в отделение полиции якобы из-за кражи, после чего совершили преступление.
- Напомним, Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины .
- Работников Кагарлицкого отделения полиции, в Киевской области, отправят на переаттестацию , ведь двум из них сообщено о подозрении в изнасиловании.
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